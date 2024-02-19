Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplananlara seslendi, tarih verdi
Ana muhalefet partisi tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen, ancak tanıtım toplantısında ismi anons edilmeyen Lütfü Savaş'la ilgili belirsizlik sürüyor. Savaş'a destek verenler, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. Savaş, son karar için 20 Şubat'ı işaret etti.
Depremler sonrası Hatay'da yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen, ancak CHP tarafından tepkilere rağmen yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'la ilgili belirsizlik sürüyor.
Dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında ismi anons edilmeyen Savaş, bugün ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'le görüştü. Söz konusu görüşmede sahada yapılan son anketin konuşulduğu belirtildi. Bahse konu araştırmada Savaş'ın adaylığının yüzde 10 gibi bir kararsız seçmen yarattığı, bunun da partinin Hatay'da oy kaybedeceği anlamına geldiği ifade ediliyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken kimi vatandaşlar, Savaş'a destek için CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplandı.
Vatandaşlar Lütfü Savaş'a destek için CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplandı pic.twitter.com/frOvsNr68M— HRT (@HrtAkdenizTv) February 19, 2024
Adaylık düğümünün bugün çözüleceği belirtiliyor.
SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: YARIN AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK
Özel'le görüşmesinden sonra kendisi için toplananlara seslenen Savaş, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" ifadesini kullandı.
"Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız."— Ka (@kazimkizil) February 19, 2024
Lütfü Savaş, Özgür Özel görüşmesi sonrası ilk açıklamayı CHP Hatay İl Bşk.’da toplanan kitleye yaptı. pic.twitter.com/8CIMnAq3WF