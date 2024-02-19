Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplananlara seslendi, tarih verdi

Depremler sonrası Hatay'da yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen, ancak CHP tarafından tepkilere rağmen yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'la ilgili belirsizlik sürüyor.

Dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında ismi anons edilmeyen Savaş, bugün ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'le görüştü. Söz konusu görüşmede sahada yapılan son anketin konuşulduğu belirtildi. Bahse konu araştırmada Savaş'ın adaylığının yüzde 10 gibi bir kararsız seçmen yarattığı, bunun da partinin Hatay'da oy kaybedeceği anlamına geldiği ifade ediliyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken kimi vatandaşlar, Savaş'a destek için CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplandı.

Vatandaşlar Lütfü Savaş'a destek için CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplandı pic.twitter.com/frOvsNr68M — HRT (@HrtAkdenizTv) February 19, 2024

Adaylık düğümünün bugün çözüleceği belirtiliyor.

SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: YARIN AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK

Özel'le görüşmesinden sonra kendisi için toplananlara seslenen Savaş, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" ifadesini kullandı.