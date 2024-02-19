CHP İstanbul Adalar'da aday mı değiştiriyor? DEM ile görüşme iddiası

GERÇEK GÜNDEM - 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, partilerin adaylarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) teslim etmesi için son gün yarın.

Adayların belirlenmesi için zamana karşı yarış sürerken, CHP’de ilan edilmiş adayların da geri çekilmesi söz konusu.

Son olarak, İstanbul’un Adalar ilçesi için aday gösterilen Ali Ercan Akpolat’ın DEM Parti ile yapılan anlaşma çerçevesinde geri çekildiği ileri sürüldü.

CHP’nin Akpolat’ın yerine eski milletvekili Selina Doğan’ı aday göstereceği iddia edilirken, Gerçek Gündem’e konuşan Doğan, an itibarıyla kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını söyledi.

Doğan, CHP tarafından adaylık için genel merkeze çağrılıp çağırılmadığı sorusuna ise, “Bunu genel merkeze sormanız daha doğru olur. Bu süreç herkes için onur kırıcı bir hal almaya başladı” yanıtını verdi.

SELİNA ÖZUZUN DOĞAN KİMDİR?

Selina Özuzun Doğan, Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu'nu ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni bitirmiş ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili seçild. Milletvekiliyken Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı.

2018 Türkiye genel seçimleri için CHP tarafından tekrar aday gösterilmedi ve milletvekilliği sona erdi.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye meclisi üyeliğine seçilerek Şişli Belediye Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem