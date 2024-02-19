Özel, canlı yayında açıkladı: Cumartesi gecesi anket yaptık, Lütfü Savaş'la da paylaşacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın Hatay'daki, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözlerine tepki gösteren Özel, "Bilinçsiz bir söylem değil. Herkes bekledi ki bunu bir kez söyledi bir daha söylemeyecek. Ama Zonguldak’ta tekrarladı, Ordu’da tekrarladı. Vatandaşa şantaj üzerinden siyaset yapılıyor. Önce Hatay’dakinden bahsetmek istiyorum. Vicdansızlık, taş kalplilik. En büyük yıkımın olduğu beş-altı kentten Hatay’da büyükşehir bizde. Ülkeyi yönetenlerin topladığı deprem paraları, aksayan kurtarma çalışmaları, Kızılay’ın çadır satmasından tutun da bir ay sonraya kadar insanlara çadır veremeyen bir yönetim var." diye konuştu.

Özel, "Meselenin bir de yalan boyutu var: Öyle bir izlenim yaratıyor ki “Bizde olsaydınız böyle olmazdınız” diyor. Adıyaman, Kahramanmaraş sende. Ne yaptın? Bir sene geçti, 10 kişiden dokuzu yine konteynerde çadırda. Bu sene tamamlandığında 650 bin konutun sadece yüzde 11’ini vermiş olacak. Yani ikinci yıl tamamlandığında da toplam ihtiyacın yüzde 90’ı dışarıda olacak." ifadelerini kullandı.

"1 NİSAN'I BEKLEYENLER ÇOK BEKLERLER"

"CHP'de 1 Nisan'ı bekleyen bir ekip olduğu" şeklindeki soruya Özgür Özel, "Çok beklerler. Eğer böyle bir ekip varsa, bunu sayın önceki Genel Başkanımızla ilişkilendiriyorlar, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak o hadsizliğe kendi pozisyonunu yaptı. 1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Sebebi şu, 31 Mart tarihine CHP'nin hemen hemen en zor yerel seçimlerinden birine gidiyoruz. Bir önceki seçimde sırf AK Parti kaybetsin diye ne olursa olsun oy vereceğim diyen, kaybettirme stratejisi izleyen HDP yok, diğer taraftan İYİ Parti'yle birlikte işbirliği vardı, Cumhur İttifakı'nın adayları bir yandan, CHP'nin adayları bir yanda ikisine de oy vermeyin diye bir kampanya yapıyor. Böyle bir zorluğumuz var. Kimi ilde 4 tane daha, kimi ilde 5 tane daha aday var. Bunlara karşı tek başımıza mücadele veriyoruz. Ben 3 ay önce geldim. Son seçimlere göre 25 kat fazla anket yaptım. Anket sonuçlarını her isteyene gösterdim. Objektif kriterler koydum, iyi niyetle gençleşme ve kadınlara destek için mücadele verdim."

"YEREL YÖNETİM DEVRİMİ 5 SENE SONRA OLACAK"

31 Mart'ta büyük bir başarı beklediğini belirten Özel, "Çünkü bu değişimin sahada CHP belediyeciliği ile ilgili anketlerde okuduğumuz bazı rahatsızlıkları, bazı beklentileri çok üst düzeyde karşılayacağını, seçmenin çok heyecanlandığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Benim esas meselem, bir büyük değişimin ilk adımını atmak. Esas yerel yönetim devrimi 5 yıl sonra olacak. Objektif kriterlerle kimsenin itiraz etmeyeceği, başarılı olanın devam edeceği, başarısız olanın yerine başkasının geleceği bir sistem."

AKŞENER'E YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermelerde bulunduğu sözlerine yanıt veren Özel, "Canı sağ olsun" dedi.

"LÜTFÜ SAVAŞ'LA ELİMİZDEKİ ANKETİ PAYLAŞACAĞIM"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili bir soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Bey'le de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor."

"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var" diyen Özel, "Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde" ifadelerini kullandı.