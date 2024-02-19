CHP'li İlgezdi: İktidar, insan yaşamını ve özgürlüğü görünmez zincire vurdu

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yayınlanan yıllık raporunu değerlendirdi.

Türkiye’nin mahkemede bekleyen 23 bin 397 dava ile en yüksek başvuru sayısına sahip ülke olmasını değerlendiren Dr. Akkuş İlgezdi açıklamasında, “Ülkemizde iktidar insan yaşamını, özgürlüğü adeta görünmez zincire vurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yayınlanan yıllık raporuna göre; 2023 yılı sonu itibariyle 68 bin 450 dosya karar için bekliyor. Türkiye ise geçen yıl mahkemede bekleyen 23 bin 397 dava ile en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. Türkiye ile ilgili 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edildi, ihlal tespit edilmeyen karar 3, uzlaşıya varılan dosya sayısı da 3 oldu oldu. Türkiye, en fazla adil yargılanma hakkı, güvenlik ve özgürlük hakkı ihlallerinden mahkûm edildi” dedi.

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ YAŞANDI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) raporundan hareketle ülkemizde yaşanan yaşam ihlallerine dikkat çeken Dr. Akkuş İlgezdi, “İnsan hakları fikrini referans almaktan tümüyle vazgeçen siyasal iktidarın ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren, toplumu kutuplaştıran, şiddeti esas alan, bilhassa uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve savaşı tek yöntem haline getiren politikaları sonucu 2023 yılında da kaygı verici boyutta yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır.

Yaşam hakkı ihlalleri, sadece devletin güvenlik güçleri tarafında gerçekleştirilen ihlaller ile sınırlı değil. Yapısal şiddetin bir ürünü olarak üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen fakat devletin, “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine getirmeyerek neden olduğu ihlalleri de kapsamakta. 6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye’nin de içinde yer aldığı coğrafyanın yakın tarihinde görülen en büyük doğal afetlerden biri yaşandı, acısı yıllar geçse de dinmeyecek kayıplar yaşadık. Türkiye, aktif fay hatlarının bulunduğu bir deprem ülkesi bu ilkokul çocuğunun bile bildiği bir gerçek. Peki iktidar ne yaptı?” ifadesini kullandı.

UTANÇ VESİKASI

Türkiye’de yaşanan işkence ve kötü muameleler ve tutuklu insan sayısını değerlendiren Dr. Akkuş İlgezdi, “Ülkemizde işkence ve diğer kötü muameleler yaşandı, büyük bir utanç vesikası... Anayasa’nın ve evrensel hukukun mutlak olarak yasaklamasına ve insanlığa karşı bir suç olma vasfına rağmen işkence olgusu 2023 yılında da Türkiye’nin en başat insan hakları sorunu oldu. İktidarın baskı ve kontrole dayalı yönetim tarzı sonucu günümüzde tüm ülke adeta işkence mekânı haline geldi. Siyasal iktidarın hukuku bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanmasının sonucunda hem hapishane nüfusunda yıllar içinde büyük bir artış yaşanmıştır hem de kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Adalet Bakanlığının verilerine göre, 2005 yılında bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 55.870 iken, 1 Aralık 2023 tarihi itibari ile ceza infaz kurumlarında toplam 280.584 tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2021 verilerine göre, Türkiye Avrupa’da hapishanelerdeki mahpus sayısının ve oranının en yüksek olduğu ülke. Türkiye’de 100 bin kişiden 356’sı hapishanelerde bulunuyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise 106,3” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem