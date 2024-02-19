CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kazanoğlu'ndan ilginç veda: Siyasette 'şyzd' diye bir kavram var

Yerel seçimlere kısa bir süre kala belediyelerin meclislerinde vedalar yaşanıyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi meclis üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında belediye meclis üyeleriyle vedalaştı.

Kazanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada veda zamanının geldiğini belirterek, "10 senelik belediye meclis üyeliğim burada bitmiş oluyor. Tabii siyaset devam edecek. Evlilikte olsun, sokakta olsun, kahvede olsun siyaset devam edecek. Her bitiş yeni bir başlangıçtır diye düşünüyorum. Yeni başlangıçlarda neler olabilir, neler yapabiliriz bakacağız. Kendim siyasette meclis üyeliğini çok önemserim. Ve meclis üyelerinden belediye başkan olunmasını çok doğru bulurum. Nasıl ki hukuk fakültesini bitirirsiniz, staj yapmadan avukatlık, hakim ve savcılık yapamıyorsunuz. Ben buranın da bir okul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kazanoğlu AKP belediye başkan adaylarına dikkat çekerek, "Allahtan bizim taraf iki meclis üyesini belediye başkan adayı yaptı, sizin taraf sıfır herhalde" dedi.

AKP’li üyelerin yanıt vermeleri üzerine Kazanoğlu şözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman üç kişiyle namusu kurtardık diyelim. Ben açık ve net söyleyebilirim. Hamza Dağ yerine Özgür'ün büyükşehir adayı olmasına çok daha mutlu olurdum, açık ve net. Benim bakış açım bu. Benim eleştirim kendi partime de var. Bizim de partimizde 'değişim' denildi 'devrim' denildi. Ama benim vicdanıma göre bir kere Tunç Başkanımın bir dönem daha devam etmesi yönündeydi. Ama parti böyle bir karar vermiş. Siyasette iki taraf içinde geçerli 'şyzd' diye bir kavram var. 'Şimdi, yeri, zamanı, değil' demek. Çünkü neden? Bir yere aday olacaksın. Şimdi milletvekilliği bitiyor, belediye başkan adaylığı başlıyor. Şimdi 'partiye bir şey demeyim' belki belediye başkanı olurum... Belediye başkanlığı gidiyor diyelim, 'belediye meclis üyesi olurum...' En iyisi aslında muhtarlık. 10 yıldır profesyonel belediye meclis üyesi gibi oldum. 10 yılda o kadar güzel dostluklar kazandım ki. Ve ben İzmir'de devam edeceğim. Sizleri tanıdığım için çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktınız. AK Partisi, CHP'si... Hüsnü Boztepe'ye ayrıca teşekkür ediyorum o daha fazla sahip çıktı. Hepinizle iyi siyasette, yeni hayatta inşallah hep beraber oluruz. Sizlere de böyle bir veda etmek istedim, çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem