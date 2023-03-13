AKP'den ittifak açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

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AKP'den ittifak açıklaması

Kaybettiği oyları telafi etmek için AKP'de ittifakı genişletme çalışmaları sürüyor. 

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AKP'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili yapılan ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

Açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor." diyen  Çelik, "Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçimin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret oldu. Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik 2023 seçim
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