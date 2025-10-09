AKP'den 'Gazze'de Ateşkes' İçin İlk Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurmasının ardından Mısır medyası ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. İsrail cephesi ise, ateşkesin kabinede görüşüldükten sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından AKP’den de ilk açıklama geldi.

Çelik açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de akan kanın durması için gösterdiği çabayı vurgularken, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi "insanlık ittifakı" adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gazze'de 60 bini aşkın kişi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce cesedin olduğu tahmin ediliyor.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Çelik’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.

ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi "insanlık ittifakı" adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.

Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."

