AKP'de uyarı çanları: "Hem zihnen hem siyaseten hem de kadrolar düzeyinde kendini yenilemeli. Israr, kaybettirir"

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, “AK Parti kendini yenilemeli, ısrar kaybettirir” ifadelerini kullandı. Metiner'e göre, AKP'nin zihnen ve siyasetin yenilenmesi, Cumhur İttifakı'na da DSP'nin dahil edilmesi gerekiyor.

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AKP'de uyarı çanları: "Hem zihnen hem siyaseten hem de kadrolar düzeyinde kendini yenilemeli. Israr, kaybettirir"

AKP'nin 24. Dönem Adıyaman, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda AKP’ye bazı uyarılarda bulundu.

“AK PARTİ HEM ZİHNEN HEM SİYASETEN HEM DE KADROLAR DÜZEYİNDE KENDİNİ YENİLEMELİ”

AKP’nin yenilenmesi gerektiğini söyleyen Metiner, “AK Parti hem zihnen hem siyaseten hem de kadrolar düzeyinde kendini yenilemeli. Millet nezdinde karşılığı ve itibarı olmayan isimlerde ısrar, kaybettirir” dedi.

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) de Cumhur İttifakı’na katılması gerektiğini belirten Metiner, “DSP Cumhur İttifakı’na dahil edilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Metiner, "Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır" diyerek Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AKP için önerdi.

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