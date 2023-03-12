HDP'li Eren: Kapatma davasında seçime bir gün kala da karar verilebilir. Partiyi, AYM ya da AKP’nin insafına, merhametine bırakmayız

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), HDP’nin kapatma davasında sözlü savunma tarihini ertelemesi ve Hazine yardımının yapıldığı banka hesaplarına koyulan blokeyi kaldırmasına ilişkin konuştu.

“HÜKÜMETE BİZLE VE SEÇİMLE İLGİLİ MÜDAHALE ETME, SEÇİMİ BİÇİMLENDİRME OLANAĞINI TANIMIŞ OLDU”

Cumhuriyet’in haberine göre, Serhat Eren belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“14 Mart ile 11 Nisan arasında herhangi bir fark yok. AYM, sözlü savunmayı 14 Mayıs’tan önceki bir tarihe bırakmakla hükümete bizle ve seçimle ilgili müdahale etme, seçimi biçimlendirme olanağını tanımış oldu. Partimizle ilgili belirsiz süreci ortadan kaldıracak bir karar olmadı. 14 Mayıs’a bir gün kala dahi partimizle ilgili karar verilebileceğini biliyoruz.”

“DAHA ÖNCE VERDİĞİ YANLIŞ KARARINDAN DÖNDÜ”

HDP’nin Hazine yardımı hesaplarına geçici bloke koyulması kararının kaldırılmasını “olumlu” olarak değerlendiren Eren, “Bloke kararı açısından AYM, daha önce verdiği yanlış kararından döndü, düzeltti. Gerekçeyi ‘Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bloke koyulması talebinin hukuken mümkün görülmemesi’ şeklinde ifade etti. Kararın düzeltilmesi olumlu” şeklinde konuştu.

“AYM BU BELİRSİZ SÜRECİ NİHAYETE ERDİRMELİ”

Sözlü savunmanın 11 Nisan’a bırakılmasına da değinen Eren, şunları kaydetti:

“Verilen kararla partimizin seçime girmesinin yolu açılmış gibi bir algı varsa, bu yanlış bir algı. 11 Nisan’da sözlü savunma alınırsa, 3 gün, 1 hafta, 10 gün sonra, yani 14 Mayıs’tan önceki herhangi bir günde karar verebilecek. Bu nedenle AYM’nin sadece 1 ay süre vermesini doğru, hukuka uygun bulmadık. Partimizle ilgili belirsiz süreci ortadan kaldıracak bir karar olmadı. AYM bu belirsiz süreci nihayete erdirmeli.”

“HDP’Yİ, AYM YA DA AKP’NİN İNSAFINA BIRAKMAYIZ”

Her riski göz önünde bulundurduklarını belirten Serhat Eren, “HDP, AKP’yi de yargıyı da iyi analiz eden, tanıyan bir parti. Milyonda bir ihtimal, risk dahi olsa, HDP bu riski değerlendirir. AYM ya da AKP’nin insafına, merhametine bırakmayız. 14 Mayıs’a bir gün kala dahi partimizle ilgili karar verilebileceğini biliyoruz. 0 riskle değerlendirme yapacağız ve 0 riskle seçime gireceğiz” ifadelerini kullandı.