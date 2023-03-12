Kılıçdaroğlu ve liste kararı: TİP, kendi amblemiyle seçime gireceği illeri belirledi

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye İşçi Partisi, Parti Meclisi’ni depremin vurduğu Hatay’da topladı. Parti yönetiminin gündeminde seçimler, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisindeki tartışmalar vardı.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİYLE İLGİLİ KARAR

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre; Parti Meclisi toplantısında alınan kararlar arasında milletvekili aday listesinin oluşturulması da yer aldı. Meclis bildirisinde “Parti Meclisi, milletvekili dağılımında Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirecek şekilde, seçimlere ittifak içerisinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla girmemiz gereken illeri tespit etmiştir. Bunun en önemli gerekçesi, bu seçeneğin Cumhur İttifakı cephesini zayıflatacak olmasıdır” denildi.

TİP, konuyla ilgili “Ayrıca, seçim ittifakının halkımızın tüm taleplerini karşılayacak çok renkliliğe ulaşması ve mümkün olan en geniş yurttaş topluluğunu temsil edebilmesi gereklidir. Partimizin seçimlere ittifak içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla katılma tercihi bu gerekliliği de karşılamaya yöneliktir. Bu kararımızda örgütümüzün raporları ve saha araştırmaları verileri de dikkate alınmıştır” tespitinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU KARARI

TİP Parti Meclisi'nde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili de karar alındı. Parti Meclisi, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir" kararı alındı.

TOPLANTI HATAY'DA YAPILDI

TİP Parti Meclisi’nin bildirisi şöyle:

“Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi, 11-12 Mart 2023 tarihinde siyasi ve örgütsel kararlar almanın yanı sıra depremzede yurttaşlarımızla dayanışmamızı ifade etmek, iktidarın politikalarıyla bir katliama dönüşen afetin etkilerini yerinde tespit etmek, afetle mücadele çalışmalarımızı değerlendirmek üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerimizden biri olan Hatay’da toplandı.

Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Kara günleri dayanışmayla aşacağız.

Ülke tarihimizin en önemli seçimlerinden birine yaklaşılırken yapılan toplantıda aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı, kararlar alındı.

1- Seçimlerin, depremi, katliamı ve suçluları unutturmasına izin vermeyeceğiz. Bir doğal afetin halkımız için büyük bir katliama dönüşmesinde hangi yetkili kurum/kişinin sorumluluğu, ihmali, suçu varsa ortaya koymak ve halktan yana afetle mücadele ve imar politikalarımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere TİP Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kapsamlı deprem dosyasını en kısa sürede yayımlayacağız. Öte yandan, afetle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz dayanışma faaliyetlerimizi, örgütlü toplumu desteklemek, yeni geçici barınma alanları oluşturmak ve yurttaşları ekolojik tarım ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli üretime sevk etmek üzere zenginleştireceğiz.

2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, Saray Rejimi’ni alt etmek ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ucube yapıdan halkımızı kurtarmak için muhalefetin ortak bir adayda birleşmesi yönündeki eğilim değerlidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir.

3- Milletvekili seçimlerindeki hedefimiz Saray Rejimi’nin temsilcileri olarak AKP-MHP blokunun ağır bir yenilgiye uğratılması, bugünkü muhalif güçlerin tek adam rejimini ortadan kaldırmak için gerekli Anayasa değişikliklerini yapabilecek milletvekili sayısına ulaşması, sol-sosyalist-demokratik güçlerin mümkün olan en çok vekil sayısıyla TBMM’de temsil edilmesinin sağlanmasıdır.

İTTİFAK VURGUSU

4- İktidarın yenilgisi ve geleceğin Türkiye’sinin halkçı, emekten ve barıştan yana bir eksende inşası için kurucularından olduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı’nın varlığı son derece değerlidir. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın en kısa sürede bir seçim ittifakına da dönüşmesi, seçim hazırlıklarının ivmelenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Mücadele yoldaşlarımıza, müttefiklerimize çağrımız; memlekete karşı tarihsel sorumluluğumuz gereği ittifak protokolünü bir an önce hazırlayıp imzalamaktır. Parti Meclisi, ittifak protokolünün hazırlanması için bir komisyon görevlendirmiştir.

5- Parti Meclisi, milletvekili dağılımında Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirecek şekilde, seçimlere ittifak içerisinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla girmemiz gereken illeri tespit etmiştir. Bunun en önemli gerekçesi, bu seçeneğin Cumhur İttifakı cephesini zayıflatacak olmasıdır. Ayrıca, seçim ittifakının halkımızın tüm taleplerini karşılayacak çok renkliliğe ulaşması ve mümkün olan en geniş yurttaş topluluğunu temsil edebilmesi gereklidir. Partimizin seçimlere ittifak içerisinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla katılma tercihi bu gerekliliği de karşılamaya yöneliktir. Bu kararımızda örgütümüzün raporları ve saha araştırmaları verileri de dikkate alınmıştır.

6- Emek ve Özgürlük İttifakı’na dahil olmayan sol-sosyalist-demokratik partilerin böylesi bir seçim ittifakının bileşeni olması fikrine partimiz açıktır. Her bir kurum ve partinin en büyük kuvveti ve enerjisiyle ittifakımızda yerini alması, AKP-MHP blokunun yenilgisinde, Türkiye’nin emek, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik, demokrasi ve barış temellerinde yeniden inşasında tarihsel öneme sahiptir.

7- Partimizden milletvekili adayı olmak isteyen yurttaşlarımızın taleplerinin toplanması ve adaylıkların belirlenmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. Milletvekili adaylarından parti için herhangi bir maddi katkı istenmeyecektir. Adaylık başvurusunda deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşlarımız için en az bir gıda ve bir hijyen kolisi hazırlanıp iletilmesi şarttır.

8- Türkiye İşçi Partisi seçimlere hazırdır. Tüm yurttaşlarımızı üye, gönüllü, seçim gönüllüsü, sandık görevlisi veya bağışçı-destekçi olarak bu büyük mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz.

Birlikte yarattığımız umudu hep birlikte büyüteceğiz.

TİP sizindir!"

Kaynak: Gerçek Gündem