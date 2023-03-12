Bahisler değişti: Erdoğan'ın 'seçilme şansı' iki günde düştü

Gazeteci Hadi Özışık'ın programında 'anket' diyerek paylaştığı ancak daha sonra 'bahis' olduğu anlaşılan verilerde ilginç bir gelişme yaşandı. Önceki gün yüzde 60.5 oranında 'seçilme şansı' verilen Erdoğan'ın oranı yüzde 44.3'e düştü.

Bahisler değişti: Erdoğan'ın 'seçilme şansı' iki günde düştü

İktidara yakın olan ancak Sedat Peker'in ifşalarının ardından iktidarla arası açılan gazeteci Hadi Özışık'ın 'anket' diyerek duyurduğu oranların 'bahis' olduğu ortaya çıkmıştı. 

Election Betting Odds adlı bahis sitesinde, iki gün önce kullanıcıların yüzde 60.5 oranında seçilme şansı verdiği Erdoğan'ın 'seçilme şansı' günden güne düştü. 

YÜZDE 60.5'TEN YÜZDE 44.3'E DÜŞTÜ

Hadi Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, önceki gün Hadi Özışık'ın programına bağlanarak bahis sitesindeki son oranları paylaşmıştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60.5, Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.4 idi. 

Sonuçların 'anket' değil 'bahis' olduğunun anlaşılmasının ardından ise bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahis sitesindeki 'seçilme şansı' giderek düştü ve 44.3'e geriledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçilme şansı' ise 37.2'ye yükseldi. 

Bahisler değişti: Erdoğan'ın 'seçilme şansı' iki günde düştü - Resim : 1

Hadi Özışık'ın programında anlatılan anket, bahis sitesinin sonuçlarıymışHadi Özışık'ın programında anlatılan anket, bahis sitesinin sonuçlarıymışGündem

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhur İttifakı AKP CHP
TRT1'in Teşkilat dizisinde ortalık karıştı! Yeni oyuncu giriş yaptı TRT1'in Teşkilat dizisinde ortalık karıştı! Yeni oyuncu giriş yaptı
Meral Akşener ve Mansur Yavaş afet bölgesinde | Akşener'den Erdoğan'a: 'Bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere' Erdoğan'a çağrı: 'Bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere'
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kınık arasında polemik: 'Bırakın edebiyatı' Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kınık arasında polemik: 'Bırakın edebiyatı'
ÇOK OKUNANLAR
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti Cumhur İttifakı, 10 puan kaybetti
İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek? Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?
Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz Bekir Ağırdır: 'İktidarın kazanma olasılığı oldukça azaldı' diyebiliriz