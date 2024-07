AKP’de ‘Osman Kavala’ Kavgası: FETÖ İmasına Sert Yanıt

AKP’de ‘Osman Kavala’ tartışması sürüyor.

İsmail Saymaz’a verdiği demeçte AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, geçtiğimiz aylarda Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Abdulkadir Selvi’ye karşı çıkan Mücahit Birinci’ye ilişkin "Kendisi ‘AKP’liyim’ diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor" demişti.

Türkeş ayrıca Kavala için, “Tahliye edilir, edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir. Ben layihayı (Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya (Mücahit Birin­ci’yi kastediyor), daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım” ifadelerini kullanmıştı. AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Türkeş’e cevap vermiş ve Kavala’nın çıkmasını istediğini dile getirmişti. Birinci, “Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar, hepsi deşifre olacak” sözlerini sarf etmişti.

Bugün bir paylaşım yapan Türkeş, “Bir süredir sosyal medyada ismim de zikredilerek atıfta bulunulan Gezi Parkı ve 1 numaralı sanığı hakkında yazılan hatta yazdırılan hikâyelerde (story) bu konunun AKP’yi böldüğü iddia edilmekte ve olayın bir tarafı diye şahsım işaret edilirken diğer taraf diye seslendirilen noktada faili gayrimüayyen birtakım beyanlardan bahsedilmektedir. Benim bilebildiğim kadarı ile AKP; Hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçiler ile doludur. Gölgeden yumruk atmaya çalışan veya kripto kalıntılar veya ücretle çalışanlardır. Bunların görüşleri sayan - itimat değildir. Geçmişi gölgeli tipler yarın eski fikirlerimize rücu ettik deseler veya daha iyi şartlarda bir danışmanlık buldum deseler ne söyleyeceksiniz? Bizler ise bir ömür aynı görüşleri savunmuş, davasına her halükârda ve her yerde ve de her şartta sahip çıkan, gün ışığında tartışabilen dava insanlarıyız. İnanmıyorsanız gölgesine sığındığınız kurum ve cemaatlerden açığa çıkın. Neye karşı çıktığınız daha net anlaşılır” diyerek Birinci’yi hedef aldı ve partisine ‘Kavala’ ile ilgili 7 soru iletti.

AKP’li Birinci, Türkeş’e yanıt vererek, “Ülkücü demeyelim. Müfteri Tuğrul Türkeş diyelim suratına suratına. Tuğrul, merhum babam hakkında attığın iftirayı, Reisin huzurunda tekrarlayabildin mi? Gerçi Reis kim sen kimsin, görüşmez senle...” dedi.

