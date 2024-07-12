'Erdoğan ABD'ye Gider' İddiası Tepki Toplamıştı! YRP'li Aydal'dan Yeni Açıklama: 'Sözlerim Çarpıtıldı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başanvekili Doğan Aydal, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözlerine iktidar cephesinden büyük tepki gelmişti.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: AÇIKÇA HADDİ AŞMAKTIR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu iddiaya ilişkin "Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.

Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: AYDAL'IN İDDİALARI AKIL TUTULMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Aydal'ın iddiaları tam anlamıyla akıl tutulmasıdır, Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum" demişti.

YRP’li Aydal, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu cümlelerinin çarpıtıldığını dile getirerek “Devletimizin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız ile “Kaçmak” kelimesini yan yana getirmek Devlet terbiyesiyle yetişmiş biri olarak benim için züldür” dedi.

'SÖZLERİM MAKSATLI BİR ŞEKİLDE ÇARPITILDI'

Aydal’ın açıklaması şu şekilde;

"10 Temmuz 2024 tarihinde HALK TV’de katıldığım programda sarf ettiğim cümleler basına ve kamuoyuna maksatlı bir şekilde çarpıtılarak yansıtılmıştır.

Programın hiçbir bölümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye kaçacağı-gideceği yönünde asla hiçbir beyanım olmamıştır.

Bütün ifadelerim sağlık gibi zaruri durumlar nedeniyle oluşabilecek sıkıntıları “gitse”, “yapsa” ve “gidebilir” gibi teorik cümlelerle ifade etmemden ibarettir.

Bazı basın yayın organlarında yayınlandığı gibi, Devletimizin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız ile “Kaçmak” kelimesini yan yana getirmek Devlet terbiyesiyle yetişmiş biri olarak benim için züldür.

Programda tartışılan konu, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının seçimle olmamasının Ülkemiz adına oluşturabileceği muhtemel sıkıntılardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız veya bundan sonraki herhangi bir Cumhurbaşkanı, geçmişte 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal gibi tedavi ve/veya ameliyat sebebiyle yurtdışına gidebilir ve bu tedavi süresi 45 günü geçerse seçilmemiş bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine devam edebilir. Programdaki ifadelerimde dikkat çektiğim ve öncelikli konu budur.

İkinci konu ise adayların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yardımcısını belirleyerek seçime girmemesi halinde mevcut seçim kanunu ile oluşabilecek sıkıntılardır."