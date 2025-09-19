AKP’de İstifa Dalgası! 1 İl Başkanı Daha Görevden Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’de istifa dalgası büyüyor. Elazığ ve Muğla il başkanlarının dün görevlerinden ayrılmasının ardından bugün de Adıyaman, Niğde, Çanakkale ve son olarak Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi istifa etti. Köstekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılından bu yana sürdürdüğü Bitlis İl Başkanlığı görevini 'Genel Merkezin takdiri' ile bıraktığını duyurdu. "Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle teşkilata seslenen Köstekçi, “Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

HAKKINIZI HELAL EDİN...

2023 yılından bu yana büyük gurur ve onurla yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ile istifa etmiş bulunuyorum.

Süreçteki emekleri için herkese çok teşekkür ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız,

Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. pic.twitter.com/Ap9E5Hc1wa — Kadir Köstekçi (@avkadirkstekci) September 19, 2025

NE OLMUŞTU?

Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk sağlık gerekçelerini öne sürerken, Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir herhangi bir somut gerekçe paylaşmadı. Dünkü istifalar arasında ise Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin vardı. Yıldırım’ın oğlu üzerinden gündeme gelen uyuşturucu görüntüleri tartışmaları, istifanın gölgesinde kaldı. Yıldırım, istifa açıklamasında "Ailevi meselelerimin temsil ettiğim makama ve partime zarar verebilecek propaganda malzemesi olarak kullanılmasına hiçbir zaman razı olmadım" ifadelerini kullandı.

İstifaların nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak merkezden gelen bir tasfiye sürecinin işlediği yorumları yapılıyor. Gazeteci İsmail Saymaz da istifaların devam edeceğini iddia ederek, sırada Tunceli il başkanının olduğunu öne sürdü. Ayrıca AKP MKYK üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan’ın 'bazı büyük dosyalar' nedeniyle sessizce uzaklaştırıldığını yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi