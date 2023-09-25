AKP'de bir il başkanı daha istifa etti

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kentte daha önce 6 ilçe başkanı değiştirilmiş, biri ise görevden el çektirilmişti.

AKP'de bir il başkanı daha istifa etti

Daha önce genel merkezin talebiyle 6 ilçe başkanının istifa ettiği, bu talebi kabul etmeyen bir ilçe başkanının görevden el çektirildiği Diyarbakır AKP'de sular durulmuyor. Tartışmaların ardından İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da görevinden istifa etti.

Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü AKP İl Başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Aydın'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Kıymetli Diyarbakırlı Hemşehrilerimiz..

Yaklaşık 3 yıldır sürdürmekte olduğum AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle bırakmış bulunuyorum.

Peygamberler ve Sahabeler Diyarında bu onurlu görevi yapmak üzere beni görevlendiren, bu şehrin çocuklarına hizmet edebilme fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibi ile koordinatörlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yoğun ve meşakkatli süreç içerisinde beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz; yönetim kurulumuzdaki mesai arkadaşlarıma, Vekillerimize, MKYK üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve beraber çalıştığımız tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

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