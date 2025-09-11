AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'ye katılımlar sürecek.

İsrail'in saldırganlığı Katar'a yayıldı. İsrail soykırım şebekesidir. İsrail ateşkes gündemini yok etmek için saldırdı. İsrail Katar'da müzakere heyetini tuzağa düşürdü. Tek çözüm Netanyahu şebekesinin yargılanmasıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK'nın tüm uzantıları silah bırakmalıdır. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci kesintisiz devam etmeli ve tamamlanmalı.

Bazı ülkelerinin siyasetçilerinin tehditleri hükümsüzdür. Tehditler değil, Türkiye'nin adımları konuşulmalı.

CHP KONGRESİ...

Suç duyurusunda bulunanlar CHP'li. Özel yönetimi doğru bakış açısıyla bakmaktan kaçıyor. CHP yönetimi kamuoyuna bir şeyler söylemeli.

BAHÇELİ'NİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin açıklamasında ortaya koyduğu kavramsal çerçeve son derece önemli. Çocuk yaşta suç işleyenlerle ilgili genel başkanımız da çeşitli açıklamalar yapmıştı. Yaşı küçük ama terör eylemi yapmış, bunları motive edenlerin, suç makinesi gibi yetiştiren şebekenin çözülmesi gerekiyor. Asayiş açısından ne yapılması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığı'mızın çalışması var. Bu öyle yaygın bir ağ ki, iki sosyal medya mecrası öne çıkıyor. Adalet Bakanımız da açıkladı; yasal düzenleme yapılması konusunda onlar da çalışmasını yapıyor.

Bazı hukukçularımız da suça sürüklenmiş çocuk kavramını ortadan kaldırırsak bu da çocukların korunmasına zarar verir diyor, buna da dikkatle alıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız bunların takibi konusunda çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanlığı'mız da evrensel kazanımları dikkate alarak yasal düzenlemeyi nasıl ortaya koyacağımız konusunda çalışma yapıyor."