AKP MYK Toplandı! Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

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AKP MYK Toplandı! Masada Hangi Konular Var?

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 15.15’te başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "boykot" çağrıları masadaki konular arasında.

ABD'nin uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin etkileri de toplantıda ele alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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