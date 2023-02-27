AKP'li vekil Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa etti

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı hükümete yönelik istifa sloganlarının atılmasına tepki gösterirken Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında da tekrarlanması üzerine Beşiktaş JK Kongre üyeliğinden istifa etti.

AKP'li vekil Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve milletvekili İsmail Özdemir Fenerbahçe- Konyaspor maçında tribünlerde hükümete yönelik istifa sloganlarının atılması üzerine kulüpleri hedef aldı.

Aynı sloganların Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında da tekrarlanması üzerine Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılması sonrası ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’da BJK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Subaşı, "Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza , Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27 .02.2023 tarihi ile @Besiktas kongre üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA

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