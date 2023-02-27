Soylu'ya sordu: Kayıp çocuklarımız nerede?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. 26 Şubat saat 18.23 itibarıyla depremlerde 44 bin 374 yurttaş yaşamını yitirdi.

Depremde yaralanan yurttaşların tedavilerine çeşitli illerde devam edilirken deprem bölgesinde birçok aile çocuklarının kaybolduğuna dair ihbarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“KAYIP ÇOCUKLARIMIZ NEREDE?”

Kaybolan çocuklara dair resmi bir açıklama olmamasını eleştiren Gamze Akkuş İlgezdi, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesinde sadece bulunan çocukların sayısını açıkladı, kaçının ailelerine teslim edildiğini, kaçının kimliğinin olmadığını… Ancak bugüne kadar kaç kayıp ihbarı yapıldığı özellikle gizleniyor. Kayıp çocuklarımız nerede? Onları bulmak için bir çalışma yapılıyor mu” dedi.

“İKTİDAR KAÇ ÇOCUĞUMUZ HAKKINDA KAYIP İHBARI OLDUĞUNU DAHİ AÇIKLAMIYOR”

Akkuş İlgezdi, geçen hafta en az 85 çocuğun sosyal medya üzerinden kayıp olduğu bilgisinin kamuoyuna yansıdığını ifade ederek, “Çocuklarımızın deprem bölgesinden sağ çıkarıldıktan sonra kaybolduklarına dair çok sayıda ihbar alıyoruz. Hastaneye kaldırılan ancak sonra haber alınamayan da çok çocuğumuz var. İktidar kayıp çocukları ve kayıp yurttaşları bulmak yerine kaç kişi, kaç çocuğumuz hakkında kayıp ihbarı olduğunu dahi açıklamıyor. Saklayarak sorunu görmezden geliyorlar. Acılı aileler çocuklarını aramaya devam ediyor” dedi.

“BUGÜNE KADAR KAÇ ÇOCUK VE YURTTAŞ İÇİN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU GİZLENİYOR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın bin 788 çocuğun bulunduğu ve bulunan çocukların bin 225’inin ailelerine ulaştırıldığı bilgisini verdiğini anımsatan Akkuş İlgezdi, “Bakan Yanık 479 çocuğumuzun tedavi altında, 84 çocuğumuzun ise Bakanlık kuruluşlarında olduğunu ifade ediyor. Ancak bugüne kadar kaç çocuk ve yurttaş için kayıp başvurusunda bulunduğu gizleniyor. Bölgeden çok sayıda çocuk kaçırma haberi alıyoruz. Çocuklarımızı sağ salim bulması gereken yetkililer daha kaç çocuğun kaçırıldığını ya bilmiyor ya gizliyor” ifadesini kullandı.

Akkuş İlgezdi, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç çocuk kayıp ihbarı alınmıştır? Kayıp ihbarı olan kaç çocuk bulunmuştur? Kaybolanların kaçından tedavi için bir hastaneden sonra haber alınamamıştır? Bulunan çocukların kaçı ailelerine teslim edilmiştir? Bulunan çocukların kaçı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edilmiştir? Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç kayıp ihbarı alınmıştır? Kayıp ihbarı olan kaç kişi bulunmuştur?”

Kaynak: ANKA