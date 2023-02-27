Talimatı Erdoğan vermiş: 'AKP başörtüsü teklifini geri çekiyor'

Gazeteci Bülent Aydemir, iktidar partisinin başörtüsü teklifini geri çektiğini, talimatın bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini duyurdu.

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Talimatı Erdoğan vermiş: 'AKP başörtüsü teklifini geri çekiyor'

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından siyasetin gündeminin değiştiğini, seçime üç aydan az bir zaman kalmışken gerginliği ve kutuplaşmayı körükleyen bazı yaklaşımlardan imtina edildiğini söyledi.

Bunlardan birinin de başörtüsü meselesi olduğunu dile getiren gazeteci, iktidar partisi kanadında yaşanan gelişmeyi 'AK Parti başörtüsü teklifini geri çekiyor' başlıklı yazısında şöyle paylaştı

"AK Parti grubunda yapılan değerlendirmede başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin, Genel Kurul’a getirilmemesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, TBMM gündemine getirilecek öncelikli konular belirlenirken, başörtüsü meselesi kapsam dışında bırakıldı. Bu süreçte, yeni bir gerginliğe ve kutuplaşmaya yol açacak bu düzenlemede AK Parti ısrarcı olmayacak.

ANAYASA KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLMİŞTİ

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği kanun teklifi, depremden önce TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklifle, Anayasa'nın 24'üncü maddesine, bazı hükümler ekleniyor. Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.

Teklif, evlilik birliğini, 'Ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir' şeklinde yeniden tanımlıyordu.

'GERGİNLİĞE YOL AÇACAK YAKLAŞIMLARDAN UZAK DURULMASI TÜM TOPLUMUN BEKLENTİSİ'

Türkiye yaralı bir şekilde seçime gidiyor. Ulusça kenetlenmemiz, birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Halkın hissiyatı böyleyken, siyasetin de bundan uzak kalması beklenemez.

En azından ulusal meselelerde birlik ve beraberlik sergilenmesi, gerginliğe yol açacak yaklaşımlardan uzak durulması bütün toplumun beklentisi… Umarım, bu dönemde benzer adımlar atılmaya devam edilir."

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