AKP eski Milletvekili Aydın Ünal: İstanbul ve Ankara'yı kazanmak kesin değil, AKP'nin oy kaybı sürebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dönem konuşma metinlerini yazan eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde yerel seçimlerle ilgili görüşlerini aktardı.

Ünal, “Ankara ve İstanbul: Zor ama mümkün” başlıklı yazısında AKP’nin yerel seçimlerde işinin kolay olmadığını söyledi. Eski AKP Milletvekili, muhalefetin içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını ancak AKP’nin de büyükşehirlerde oy kaybettiğini ve bunun sürebileceğini kaydetti.

“YAVAŞ VE İMAMOĞLU CHP’DEKİ ÇÖKÜŞTEN KENDİLERİNİ ŞİMDİLİK SIYIRMIŞ DURUMDALAR”

Aydın Ünal, Ankara ve İstanbul AKP tarafından tekrar kazanılmak istenildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Görünen o ki bu o kadar kolay olmayacak; Ankara ve İstanbul AK Parti için çantada keklik değil.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel seçimlerde kaybetmesi, istifa etmemesi ve CHP içinde başlayan tartışmalar kuşkusuz AK Parti için büyük avantaj. Şu anda CHP’nin oyları yerlerde sürünüyor; kurultayda değişim olmazsa, CHP 2024 mahalli seçimlerinde de büyük hezimet yaşayacak.

Ancak Mansur Yavaş sessizlik ve tepkisizliğiyle, Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’na isyanıyla CHP’deki bu çöküşten kendilerini en azından şimdilik sıyırmış durumdalar. Her ikisi de CHP’nin değil, muhalefetin belediye başkanları olarak konumlarını muhafaza ediyorlar.”

AKP’DE OY ERİMESİ: PARTİYE YÖNELİK REAKSİYON GENEL SEÇİME NAZARAN ARTABİLİR YAVAŞ VE İMAMOĞLU YENİDEN SEÇİLEBİLİR

AKP’nin durumuna da değinen Aydın Ünal, oy kaybına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’ın değil ama AK Parti’nin oyları son genel seçimlerde bu iki şehirde bir miktar eridi. Şartların aynı devam etmesi durumunda yerel seçimlerde AK Parti’ye yönelik reaksiyon genel seçime nazaran artabilir. Böyle bir tabloda Yavaş ve İmamoğlu yeniden seçilebilirler.

AK Parti’nin Ankara ve İstanbul’da seçimi kazanmak için çok hassas ve gayretli olması gerekiyor.”