Kabine toplanıyor: Gençlere vergisiz telefon konusu da gündemde

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya’nın tek taraflı çekildiği tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bu ay sonu planlanan görüşmesi de konuşulacak.

KKTC’de Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarını engelleyen BM Barış Güçleri ile yaşanan gerilim de gündemde. Bölgede yaşanan olayların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler masada olacak. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’daki son çalışmalar değerlendirilecek. Vergi sisteminin modernize edilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-25 döneminde alacakları maaşı belirleyecek kamu toplu sözleşmesi görüşmelerindeki son duruma ilişkin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine üyelerini bilgilendirecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Seçim döneminde gençlere verilen ücretsiz internet, vergisiz telefon ve bilgisayar vaatlerindeki son gelişmeler de ele alınacak.