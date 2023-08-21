İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adaylığı kulislerini yazdı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi aday göstereceğine ilişkin edindiği kulisleri aktardı. Saymaz, “Görüştüğüm AK Partili üst düzey bir yetkili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adaylığında açık ara önde olduğunu vurguluyor” dedi.

Saymaz, AKP’li yetkilinin Koca’ya ilişkin şu sözlerini aktardı:

“–Nesnel ve rasyonel dil kullanması. AK Partili yetkili, “Mesela İmamoğlu'nun şahsını Tevfik Göksu gibi hedef almaz, işi kişiselleştirmez” diyor.

– Cumhurbaşkanlığına heveslenmez.

– İcracılık.

– Tanınırlılık problemi yok.

– Muhalefetle barışık. AK Partili yetkili şöyle diyor:

“Muhalefetin itiraz edeceği bir aday delil. Süleyman Soylu'yu seçtirmemek için herkes birleşir ama Koca'da öyle motive olmaz. Muhalefetle konuşabiliyor.”

– Kürt olması.”

SELÇUK BAYRAKTAR İHTİMALİ: ASLA

İBB'nin isteği üzerine Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ankette diğer isimlere nazaran İmamoğlu karşısında en çok adayı alan Selçuk Bayraktar’ın “asla” aday gösterilmeyeceğini söyleyen AKP’li üst düzey yetkili, “O, belediyeciliği seviyesinin altında görüyordur ve en iyisine oynamak istiyordur. Belediyecilik doğrudan temas işi. Bayraktar, bu denkleme girmez” dedi.

Saymaz, AKP’li yetkilinin ismi konuşulan diğer adaylar için değerlendirmelerini de şöyle aktardı:

“Tevfik Göksu'nun antipatik bulunduğunu ifade ediyor. Karaismailoğlu için ‘Ne karizması var ne de kapasitesi' şeklinde konuşuyor. Kurum hakkında ‘Bakanlıkta kalsaydı kesinlikle adaydı’ diyor. İcra yetkisi elinden alındığı için Kurum'un şansının zayıfladığını kaydediyor.”

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