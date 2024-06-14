AKP, CHP ile ittifak tartışmalarına son noktayı koydu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'AKP-CHP ittifakı' sorusunu da yanıtladı.

AKP-CHP ittifakı iddialarını net bir şekilde reddeden Çelik, 'CHP ile ittifak kurmayacağız' dedi.

Çelik, ittifak tartışmalarına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

'CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız'