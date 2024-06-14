Sinan Ateş'in kızları, Müsavat Dervişoğlu'na karnelerini takdim etti

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu kızları Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte ziyaret ederek karnelerini takdim etti. Ateş ve Dervişoğlu, bu ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Sinan Ateş'in kızları, Müsavat Dervişoğlu'na karnelerini takdim etti

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu kızları Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte ziyaret etti. Kızlar, Dervişoğlu'na karnelerini takdim ettiler.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ayşe Ateş, Dervişoğlu'nun 1 Temmuz'daki duruşmada Sincan'da olacağını ve adalet yürüyüşünde kendilerini yalnız bırakmayacağını belirttiğini aktardı.

Dervişoğlu da sosyal medya hesabından, Bengisu ve Banuçiçek'in karnelerini dedelerine götürdüklerini paylaştı.

'GÖSTERDİĞİ YAKINLIK VE İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ayşe Ateş, paylaşımında görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu kızlarım Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte makamında ziyaret ettik. Kızlarım Müsavat Dedelerine karnelerini takdim ettiler.

Sayın Dervişoğlu ile 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşma öncesinde istişarede bulunduk. Kurmayları ile birlikte Sincan’da olacağını ve adalet yürüyüşümüzde bizi son güne dek yalnız bırakmayacağını yineledi.

Gösterdiği yakınlık, ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum."

'KARNELERİYLE BİRLİKTE DEDELERİNE UĞRADILAR'

Dervişoğlu da sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Bengisu ve Banuçiçek karneleriyle birlikte dedelerine uğradı. Bu güzel ziyaret için kardeşim Ayşe Ateş’e teşekkür ederim."

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