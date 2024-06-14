Sinan Ateş davası öncesi dikkat çeken 'Ülkü Ocakları' iddiası

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Halk TV'de katıldığı Gündem Özel programında çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Demirağ, 1 Temmuz'da görülecek olan Sinan Ateş davası öncesi, Ülkü Ocakları mensuplarının, adliye etrafını saracaklarını ve Özgür Özel'in adliye içine girmesine izin vermeyeceklerini iddia etti.

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Sinan Ateş davası öncesi dikkat çeken 'Ülkü Ocakları' iddiası

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 1 Temmuz'da Ankara Adliyesi'nde görülecek olan davayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın Gündem Özel programına konuk olan Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Olcay Kılavuz'un, "Beni yakarsanız ben sizi de yakarım" dediğini fakat daha sonrasında bu mesajın yerine ulaştığını düşündüğü için cümlelerini geri aldığını belirtti.

"ÜLKÜ OCAKLARI, ADLİYEYİ SARACAK"

Ankara'da bu dosya konusunda havanın bir hayli puslu olduğunu belirten Demirağ, 1 Temmuz'da Ülkü Ocakları'nın Ankara Adliyesi'nin etrafını binlerce kişiyle saracaklarını; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in içeriye girmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Demirağ, konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Yurdun birçok bölgesinden otobüs kaldırarak Ülkü Ocaklarının gençlerini oraya yığmak için çok ciddi bir hazırlık içerisindeler. Neden bir mahkeme engellenmeye çalışılır anlamış değilim."

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Ülkü Ocakları Sinan Ateş Özgür Özel
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