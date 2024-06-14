Fenomen köpek, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti: Türkiye tahmini ise yürek burktu
Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını tahmin eden fenomen köpek "Steph Furry" EURO 2024'te hangi ülkenin şampiyon olacağını da açıkladı. Köpeğin, Türkiye için yaptığı tahmin ise yürek burktu.
Sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin etmişti. Şimdi de EURO 2024'ün şampiyonunu tahmin etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU
Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti.
FURRY'YE GÖRE ŞAMPİYON İSPANYA
Steph Furry, şimdi de EURO 2024 için tahminlerde bulundu. Köpek, İspanya'nın turnuvayı kazanacağını öngörüyor. Köpeğin tahminine göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.
TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI TAHMİN YÜREK BURKTU
Kötü haber ise Steph Furry'ye göre Türkiye grupta 4. olarak turnuvadan elenecek. Gruptan Çekya lider, Portekiz ise ikinci olarak çıkacak.