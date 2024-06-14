Sinan Ateş cinayeti sanığı Demirbaş'ın, savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti sanıklarından Tolgahan Demirbaş'ın, savcılık ifadesi sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Demirbaş'ın, savcıya "Onlarla aynı safta olmayın" dediği duyuluyor.

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Sinan Ateş cinayeti sanığı Demirbaş'ın, savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, bilirkişi raporunun dosyaya girmesinden sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan sorgusu dava dosyasına girdi.

"GÖREVDEN ALINAN SAVCILAR NEREDE?"

Demirbaş’ın ifadesi sırasında savcı Ayhan Ay'ı, "(görevden alınan savcılar) Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya nerede, onlarla aynı safta olmayın" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

B Yüzü’nün yayınladığı görüntülerde Demirbaş, savcıya şu sözlerle gözdağı veriyor:

“Bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla işbirliği içinde olmayın.”

Savcının, Demirbaş'a yanıtı ise şu şekilde:

“Tavsiyelerini kendine sakla. Ben siyasetle alakası olan bir savcı değilim. İspat edilirse de istifa ederim. Yorum yapmak yerine benim söylediklerime cevap ver.”

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Sinan Ateş Cinayet
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