İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Müge Anlı' çıkışı: Hiç kusura bakmasınlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "kıyma makinesi cinayeti" ile gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, isim vermeden tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Müge Anlı' çıkışı: Hiç kusura bakmasınlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündüz kuşağı programlarını sevmediğini belirterek, "Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi" dedi.

"SUÇU AYDINLATMAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İŞİ"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yerlikaya, son olarak Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı programın, "kıyma makinesi cinayeti" ile gündeme gelmesi üzerine, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"‘Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması."

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Müge Anlı İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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