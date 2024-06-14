MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den çok konuşulacak iddia: Cinayetin asıl failleri saklanıyor

Sinan Ateş cinayeti davasının 1 Temmuz'da görülecek ilk duruşması öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. 1 Temmuz'daki duruşmaya katılacağı belirtilen MHP cenahından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ateş cinayetinin faillerinin saklandıklarını iddia ederek, "Menfur bir cinayet üzerindeki sis perdesinin aralanmasına az kaldı" dedi.

Özdermir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"1991'de MHP 19 milletvekiliyle ve ittifakla meclise girmiş ve grup kuracakken bölünmesi hamlesi.

Ardından Körfez Harekatı ve Çekiç Güç ile PKK terör örgütünü Irak'ın Kuzeyine konuşlandırma girişimi.

2002'de II. Körfez Harekatı ile bu sefer Irak'ın işgali ve üç yapılı çözülmüş duruma getirilmesi aşaması.

Buna mukabil 57. Cumhuriyet Hükümeti'ne yönelik gerçekleştirilen sistematik operasyonlar.

2011'de MHP'ye yönelik yürütülen alçak ve şerefsizce saldırılar.

Ardından PKK'nın hendek olayları ile Suriye'deki kanton yapılanmasını Türkiye sınırlarına taşımaya çalışması ve böylelikle Türkiye'nin milli bütünlüğünün bozulması için sahaya sürülmesi girişimi.

2015'te Kasım seçimlerinin ardından yine MHP'nin bölünmesi projesi.

Hemen akabinde, 15 Temmuz 2016'da FETÖ merkezli hain darbe girişimi, Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi ve beraberinde paramparça edilmesi stratejisi.

Ve 2023-2024!

Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne seçim yaptırarak meşrulaştırma tezgahı.

Irak'ta TSK'nın PKK'nın varlığına tamamen son vermeye yönelik geniş kapsamlı askeri hazırlığı.

Tüm bunlar olurken menfur bir cinayet üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları'nın hedef alınması.

Şimdiye kadar sergilenen tüm oyunları Milliyetçi Hareket Liderimizin izinde boşa çıkarmayı başardı ve her seferinde sadece Türkiye'ye kazandırdı...

Marksist, Leninist, Komünist kaynaklı sol ve bölücü cenahın hazımsızlığı, emperyalist oyunlarda para karşılığı görev alması ve FETÖ'nün ana aparat olarak bunları kukla gibi oynatması...

"BU MEMLEKETİ SİZE BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin bölünmesi projesinin ara basamaklarının hemen öncesinde MHP ve Ülkücü Hareket üzerinde hesap kurulması her dönem süregelen ve bizim nazarımızda çok iyi bilenen bir tezgah.

Yine başarısız olacaklar...

Çünkü biz Türk Milleti'nin ve Türklüğün beka davasıyız. MHP aşılmadıkça, Türkiye'nin diz çökmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz koşulsuz destekten bu yüzden rahatsızlar, hazımsızlar, tüm güçleriyle güya bu yüzden saldırıyorlar. Zira bu son şansları.

Oyunu da, figüranları da, amacı da çok iyi biliyoruz. Bu memleketi size böldürmeyecek, kurmaya çalıştığınız dört parçalı yapıyı başınıza geçirecek, Türkiye'yi büyük ve yüksek hedeflerine mutlaka ulaştıracağız.

"SİS PERDESİNİN ARALANMASINA AZ KALDI"

Menfur bir cinayet üzerindeki sis perdesinin aralanmasına az kaldı... Olayın "asıl faillerinin" nasıl saklandığı da, mağduriyet üzerinden sürdürülen "imaj ve iletişim" çalışmalarının kimler tarafından yürütüldüğü de, yine kimlerin MHP ve Ülkü Ocakları'nı mesnetsizce ve şerefsizce hedef aldığı da başlayacak mahkeme süreciyle beraber isim isim net şekilde ve tüm bağlantılarıyla görülecektir.

Biraz daha sabır..."