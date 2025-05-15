AKP Cephesinden Çarpıcı 'Demirtaş' Yorumu! 'Suçlu Muamelesi Yapmak Doğru Olmaz, Siyasete Dönebilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve takip eden süreçte partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla; Türkiye için kritik bir sürecin kapıları aralanmıştı. Bu çağrı sonrası DEM Parti'nin İmralı heyeti terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için harekete geçmiş ve Adalet Bakanlığı'nın izin vermesiyle İmralı'da görüşmeler başlamıştı.

Bu görüşmeler ise 27 Şubat'ta Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısıyla devam etmişti. Bu çağrı ise 12 Mayıs'ta karşılık buldu ve PKK kendini feshetti. Bu tarihi adım sonrası akıllardaki en önemli sorulardan biri de 'terör örgütü' suçlaması yöneltilerek yapılan yargılama ve tutuklamalar oldu. Bu suçlamayla tutuklanan kişilere yönelik nasıl bir yol izleneceği, serbest bırakılıp bırakılmayacakları merak konusuyken AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'KAN DAVASI ARTIK BİTTİ'

Süreci 'kan davası'na benzeten Ekinci, "Kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek" dedi. Yeni Anayasa çalışmalarına işaret eden Ekinci, birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra daha önce suç sayılan şeylerin bundan sonra suç olmayacağı vurgusu yaptı.

'DEMİRTAŞ'A SUÇLU MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ'

Süreçte serbest bırakılıp bırakılmama ihtimali en çok merak edilenlerden biri ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tı... Demirtaş'a ilişkin de konuşan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler."

Kaynak: Rudaw