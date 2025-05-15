AKP Cephesinden Çarpıcı 'Demirtaş' Yorumu! 'Suçlu Muamelesi Yapmak Doğru Olmaz, Siyasete Dönebilir'

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası 'terör' suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde olanların akıbetleri merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de eski HDP Eşe Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tı... AKP İstanbul Milletvekili Ekinci, "Bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz" diyerek Demirtaş'ın siyasete dönebileceğini söyledi.

AKP Cephesinden Çarpıcı 'Demirtaş' Yorumu! 'Suçlu Muamelesi Yapmak Doğru Olmaz, Siyasete Dönebilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve takip eden süreçte partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla; Türkiye için kritik bir sürecin kapıları aralanmıştı. Bu çağrı sonrası DEM Parti'nin İmralı heyeti terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için harekete geçmiş ve Adalet Bakanlığı'nın izin vermesiyle İmralı'da görüşmeler başlamıştı.

Bu görüşmeler ise 27 Şubat'ta Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısıyla devam etmişti. Bu çağrı ise 12 Mayıs'ta karşılık buldu ve PKK kendini feshetti. Bu tarihi adım sonrası akıllardaki en önemli sorulardan biri de 'terör örgütü' suçlaması yöneltilerek yapılan yargılama ve tutuklamalar oldu. Bu suçlamayla tutuklanan kişilere yönelik nasıl bir yol izleneceği, serbest bırakılıp bırakılmayacakları merak konusuyken AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'KAN DAVASI ARTIK BİTTİ'

Süreci 'kan davası'na benzeten Ekinci, "Kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek" dedi. Yeni Anayasa çalışmalarına işaret eden Ekinci, birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra daha önce suç sayılan şeylerin bundan sonra suç olmayacağı vurgusu yaptı.

'DEMİRTAŞ'A SUÇLU MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ'

Süreçte serbest bırakılıp bırakılmama ihtimali en çok merak edilenlerden biri ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tı... Demirtaş'a ilişkin de konuşan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler."

Demirtaş'tan Fesih Kararına İlk Yorum! İsim İsim Saydı, Teşekkür EttiDemirtaş'tan Fesih Kararına İlk Yorum! İsim İsim Saydı, Teşekkür EttiSiyaset

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan Yeni Roman: Tanıtım Filmini PaylaştıCezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan Yeni Roman: Tanıtım Filmini PaylaştıGüncel

Kaynak: Rudaw

Etiketler
Selahattin Demirtaş PKK AKP
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yerel Yönetim Yasası Teklifine 'Radikal' Öneri! 'Hayat Bulması Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yerel Yönetim Yasası Teklifine 'Radikal' Öneri
Türkiye'den Suriye'ye 4 Yıllık Elektrik İhracatı Türkiye'den Suriye'ye 4 Yıllık Elektrik İhracatı
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu