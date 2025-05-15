Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yerel Yönetim Yasası Teklifine 'Radikal' Öneri! 'Hayat Bulması Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni açıklamalar yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün partisinin grup toplantısındaki ‘Yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır’ sözlerini değerlendirdi.

Tayyar, ‘Türkiye’nin sağlam bir kamu reformuna da ihtiyacı var. Bu bağlamda radikal önerilerim var’ diyerek önerilerini sıraladı.

'KAMU REFORMUNA DA İHTİYAÇ VAR'

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağlam bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi. Kesinlikle, haklıdır. İlave edeyim, Türkiye’nin sağlam bir kamu reformuna da ihtiyacı var. Bürokrasiyi güçlendiren hantal devlet yapısı, daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Terör örgütü tasfiye olacak ve terörsüz Türkiye inşa edilecekse, güvenlik kaygısıyla ötelenmiş ilintili reformların masaya yatırılmasında da fayda var.

'RADİKAL ÖNERİLERİM VAR'

Artık merkezi yönetimi, valilik ve kaymakamlıkları değil, yerel yönetimleri güçlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda radikal önerilerim var ama mevcut siyasi konjonktürde hayat bulması mümkün değil. Belki. İlk aşamada, tüm ilçe/belde belediyeleri kaldırılarak harekete geçilebilir.

'BELKİ LAZIM OLUR'

Şehrin seçilmiş tek siyasi patronu olur, yetki karmaşası ve gereksiz rekabet biter, israf azalır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna da uygun olur. Bir kenarda dursun, belki lazım olur.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, sağlam bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.



Kesinlikle, haklıdır.



İlave edeyim, Türkiye’nin sağlam bir kamu reformuna da ihtiyacı var.



Bürokrasiyi güçlendiren hantal devlet yapısı, daha fonksiyonel hale getirilmelidir.



Terör… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 15, 2025

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor.

Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi