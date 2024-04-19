Akit yazarı: AKP'yi yönetenler acilen istifa etmeli ve kendilerinden sonrakilere yol açmalıdır

Akit yazarı İdris Günaydın, AKP'nin son düzlüğe girdiğini iddia ederek, "Yöneticiler acilen istifa etmeli ve kendilerinden sonrakilere yol açmalıdır. Sonra parti yeni ve daha önce denenmemiş ellere geçmelidir" ifadelerini kullanarak, "Bu parti, oy verenlerin partisidir. 'Terlik koysalar ona oy veririm' diyenlerin değil. Bu partide adam olan adamlar aday yapılır, terlikler değil" görüşünü dile getirdi.

"Giden gitsin. Tam zamanıdır. Kalanlarla yola devam ederiz. Samimi ve cesur olanlarla. Parti, oy verenlerin partisidir. Küşne tarlasında bulunmuş da değildir" diyen Günaydın, ıstakoz paylaşımı yapan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile eski AKP milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler paylaşımına da tepki gösterdi.

"DEMEK VEKİLLİĞİNDE TORBAYI DOLDURDUN"

Günaydın, "AK Parti’yi sürüm sürüm sürenler" başlıklı köşe yazısında, "Şebnem Bursalı’nın İtalya’da yengeç yemesi… Yerse yer ama o milletin vekili. Oraya kadar bir basın mensubu gitmediğine göre, kendi yediğini resimleyip, kendisi basına servis etti demektir. Neden sıcağı sıcağına böyle hatalar yapılıyor. Bunlar Türkiye’yi ne sanıyorlar? Bir de Çankırı eski milletvekili Hüseyin Filiz’in beyanatı var. Güya torunlarını Maldivler’e götürmüş. İnancın varsa ne kazandın bundan? Millet 'zehir olsun torunlarının yedikleri' diye beddua ediyor. Hani millete saygı? Hani Gazze’ye saygı? Seninki torun da milletinki sorun mu? Vekilin eskisi yenisi olur mu? Demek vekilliğinde torbayı doldurdun?" ifadelerini kullanarak, "Bunlara ne gerek var? Niye halkın kızacağı noktalara atış yapılıyor?" diye sordu.