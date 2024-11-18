AK Parti Köy Kanunu’na İlişkin Teklifi Meclis’e Sundu

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

AK Parti Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. 26 maddeden oluşan torba kanun ile alternatif enerji kaynaklarına teşvik edilmesi, köy kanunu kapsamında evini yapamayan yada taksitlerini ödeyemeyenlere süre uzatımı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın tahsis ettiği arsaların KDV dışına alınması ve imar hakkının aktarılması gibi çeşitli düzenlemeler bulunuyor.

Kanun teklifine ilişkin milletvekilleriyle beraber AK Parti Grup Bakanlığı’nda basına bilgi veren Güler, şunları söyledi:

“Kanun teklifinde alternatif enerji kaynağı olarak, enerjide dışarıya bağımlığı azaltmak için güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri için teşvik edici düzenleme vardır.

Yine bu teklifte köy kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan yada taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlarımıza ek süre verilmesine ilişkin öneri vardır.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulmasına ilişin bir düzenleme yapılıyor. Ayrıca kanun da imar hakkı aktarımı düzenlemesi de bulunmaktadır.

Diğer bir madde de ise yapı denetim firmalarının görevlendirilmeleri, denetlenmelerine ilişkin ortaya çıkan bazı eksikliklerini giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Son olarak da Türkiye Çevre Ajansı’nın personelinin özlük haklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği gerekçeye göre yeniden düzenliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem