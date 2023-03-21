Ahmet Türk Diyarbakır Newroz'unda konuştu: Hiçbir Kürdün iktidara oy verme hakkı yoktur

Eski HDP milletvekili ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında konuştu.

Ahmet Türk, “Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“Seçimlerde faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız” diyen Türk, “Bugün Kürt halkının dirilişini ifade eden önemli bir gündür. Newroz özgürlüktür. Geleceğimiz aydınlatan bir gündür. Bu günü coşkuyla kutluyoruz. Bu Newroz’u kutladığımız bir dönemde değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde faşizmi yıkmak için mücadeleyi esas alan bir duruşu göstermek zorundayız. Kahrolsun faşizm diyoruz. Tekçi anlayışa karşı halkımızın mücadelesini elbette yükselteceğiz. Bugün o gündür. Önümüzdeki seçimlerde bu faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız. Bizim amacımız bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen baskıya karşı direnmektir. Kürt halkına düşmanlık eden sadece Bakurê Kurdistan’da değil Başurê Kurdistan’da Rojava’da Kürt halkının geleceğini adeta yok etmek isteyen anlayışa karşı mücadelenin günüdür” ifadelerini kullandı.

Kürt halkına seslendiğini vurgulayan Türk, şunları söyledi:

“Faşizme karşı mücadele ediyoruz. Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer halen sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur. Evet, sonuçta yeni bir dünyanın yeni bir sistemin inşası için adeta önümüzde parlak bir dönem var. Bugün bu iktidarın yarattığı kaosusu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı. İlk milletvekilliğine 1973 yılında Demokratik Parti'de seçildi ve ilerleyen zamanlarda istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Çeşitli sol partilerde görev alan Ahmet Türk, 1988 yılında Halepçe Katliamı nedeniyle 1989'da Paris'teki kürt konferansına katıldığı için milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi.

1 yıl sonra 1990'da Halkın Emek Partisi'nin kurucularından oldu. DTP'nin kurulmasıyla birlikte Aysel Tuğluk ile DTP'nin genel başkanı oldu. Haziran 2006'daki kongrede eşbaşkanlık sisteminin kaldırılmasından sonra partinin tek genel başkanı olarak seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem