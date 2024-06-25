Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı: TİP'ten Şık'ın sağlık durumuna dair açıklama

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı. TİP, Ahmet Şık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı: TİP'ten Şık'ın sağlık durumuna dair açıklama

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, tansiyon düşmesi sonucu Ankara'da bir restoranda yere düştüğü ve başını sertçe çarptığı öğrenilmişti.

Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Şık’ın bilincinin açık genel durumunun ise iyi olduğu belirtilmişti.

Türkiye İşçi Partisi Basın Bürosu, Ahmet Şık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Ahmet Şık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TİP tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye götürülmüş ve ciddi bir sağlık problemi olmaması sebebiyle kısa süre sonra taburcu edilmiştir.

Ahmet Şık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz."

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Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi - TİP
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