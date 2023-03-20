Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı!

Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

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Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

Gerekli evrakları tamamladıklarını söyleyen Özal, “Hayırlısıyla imza çalışmalarımız var. Onu da tamamlayacağız. Ondan sonra seçim çalışmaları için Türkiye’ye gezilerimiz başlıyor. Ramazan Ayı’nda biraz daha yavaş olabilir. Otobüslerimizle gezmeye çıkıyoruz artık. En iyi kim hayırlıysa o kazansın. Kendim de dahil bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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2023 seçim Seçim 2023
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