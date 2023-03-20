Ahmet Şık Bakan Yanık'a Şenyaşar davasının failini sordu: Sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorken nasıl yakalanamıyor?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Celal Şenyaşar'ı öldürmekten, Adil Şenyaşar'ı ise yaralamaktan 5 yıldır aranırken hastanede ölen fail İbrahim Yılmaz ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bakan Yanık’a, hakkında arama kararı bulunmasına rağmen, İbrahim Yıldız’ın kendi ismi ve kimlik bilgileriyle kamu hizmetlerinden yararlandığını ve tedavi gördüğü Mersin Özel Metropol Tıp Merkezi’nde ameliyat olurken öldüğünü hatırlatan Şık’ın verdiği soru önergesi şöyle:

14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları Bir Milyoncular Çarşısı’nda Şenyaşar ailesine ait İstanbul Pazarı dükkanındaki aile fertlerine silahlı saldırıda bulunmuş ve bu saldırılar Suruç Devlet Hastanesi’nde de devam etmiştir. Hastaneye çocuklarını görmeye giden Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar hastanede öldürülmüş ve aile üyelerinden bir kısmı da ağır yaralanmıştır.

Şenyaşar ailesinden Celal Şenyaşar'ı öldürmekten ve Adil Şenyaşar'ı ise yaralamaktan 5 yıldır hakkında arama kararı bulunan fail İbrahim Yıldız’ın kendi kimlik bilgileriyle kamu hizmetlerinden yararlandığı ortaya çıkmıştır. Fail İbrahim Yıldız tedavi gördüğü Mersin Özel Metropol Tıp Merkezi’nde geçirdiği ameliyat sırasında ölmüştür.

Öte yandan hakkında yakalama kararı varken, fail Yıldız'ın, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kız kardeşinin çocuğuyla 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

1. Ülke sınırları içinde bir firari, nasıl oluyor da kendi kimlik bilgileriyle sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorken ve resmi makamlara başvurarak nikah işlemlerini yapabiliyorken yakalanamıyor?

2. İbrahim Yıldız’ın firari olmasında; görevini gereği yapmayan kamu görevlileri kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?