''Baba, bizi bunlara bırakma' sözleri bizi ayakta tutuyor' diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ‘Baba, bizi bunlara bırakma’ sözleri bizi ayakta tutuyor” demiş, sözleri tepki çekmişti.

CHP'DEN YANIT

Erdoğan'a CHP'den yanıt Grup Başkanvekili Engin Özkoç'ta geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Özkoç, “Soruyorum, hangi baba? Enkaz altındaki evladının yanına depremin üçüncü günüde giden mi? Hangi baba? Evladı kara kışta açıktayken çadır satmaya çalışan mı? Hangi baba? Evladını suyun, çamurun içine bırakan mı? Deprem bölgesindeki acı tablonun da selin yarattığı büyük tahribatın da bugün sokaklarımızdaki insanlarımızın açlığının, tüm acılarımızın sorumluluğu AK Parti iktidarı ve iktidarın başındaki kişiye aittir” dedi.

"KILIÇDAROĞLU TÜM ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"

Engin Özkoç, Türkiye’nin kurtuluşa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “O isim, bugün grubumuzda resmiyet kazanacak. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin tüm insanları ve çocuklarının yüzünü güldürecek” diye konuştu.