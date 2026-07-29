Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş İddia: Siyaseti Bırakıyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerin ardından siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi. Davutoğlu'nun yarın Başkanlık Kurulu toplantısının ardından siyasi geleceğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerin ardından bu yönde karar aldığı öne sürülen Davutoğlu'nun, yarın yapacağı açıklamayla siyasi geleceğine ilişkin net mesaj vermesi bekleniyor.
Davutoğlu'nun siyaseti bırakması halinde çalışmalarını bir düşünce kuruluşu üzerinden sürdürmeyi planladığı da iddialar arasında.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: ANKA
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