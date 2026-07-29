YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlatıyor: Saati Belli Oldu

Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti, bugün saat 20.00'de bağış kampanyasını başlatıyor.

Son Güncelleme:
YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlatıyor: Saati Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YENİ Parti, kuruluşunun ardından ilk bağış kampanyasını bugün başlatıyor. Halk TV'de yer alan habere göre YENİ Parti'nin bağış kampanyası bugün saat 20.00'de başlayacak.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partinin finansmanına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve bağışların önemine dikkat çekmişti.

Özel, "Bağış konusu bizim için çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YENİ Parti Özgür Özel
Son Güncelleme:
İzmir İçin 'Sürpriz' Kulis: Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? İzmir İçin 'Sürpriz' Kulis: Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
YENİ Parti'den 'Büyükşehir' Bombası: Yarın Hangi Belediyeler Katılacak? YENİ Parti'den 'Büyükşehir' Bombası: Yarın Hangi Belediyeler Katılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası Karadeniz’in Zeugma’sı Gün Yüzüne Çıkıyor: 1800 Yıllık Gizemli Dev Roma Villası
Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını Alev Çemberi Genişliyor! 6 İlde Peş Peşe Orman Yangını
Ana Muhalefette Dev Göç: 200'den Fazla Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor 200'den Fazla Belediye Başkanı İstifa Etti, YENİ Parti'ye Geçiyor
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon