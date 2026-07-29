YENİ Parti Bağış Kampanyası Başlatıyor: Saati Belli Oldu

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YENİ Parti, kuruluşunun ardından ilk bağış kampanyasını bugün başlatıyor. Halk TV'de yer alan habere göre YENİ Parti'nin bağış kampanyası bugün saat 20.00'de başlayacak.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partinin finansmanına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve bağışların önemine dikkat çekmişti.

Özel, "Bağış konusu bizim için çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi