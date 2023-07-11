Ağustos sonu işaret edildi: İYİ Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanacak?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Partisinin yerel seçim hazırlıklarına dair de bilgi veren Zorlu, Teşkilat Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın çalışmalara başladığını söyledi.

TEŞKİLATLAR ZİYARET EDİLECEK, RAPOR YAZILACAK

Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti teşkilatlarını ziyaret edeceğini belirten Zorlu, “Ziyaretler Maraş ve Hatay’dan başlayacak. Seçimlere dönük bir muhasebe yapılacak. Teşkilatlarımızı dinleyerek bir raporlama da gerçekleşecek. 70’e yakın il ziyaret edilecek. Ağustos sonunda da genel başkanımız başkanlığında bölge toplantıları gerçekleşecek” dedi.

Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak’ın da İYİ Parti’nin mevcut belediyelerini ziyaret edeceğini kaydeden Zorlu, yerel seçimlerde mevcut belediyelerin sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

AKP'Yİ ELEŞTİRDİ

Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve gelir adaletsizliğine değinen Zorlu, AKP iktidarının seçimden sonra da haksızlıklara ve hukuksuzluklara devam ettiğini söyledi.

Zorlu, Erdoğan’ın çalışanlara yapılan zamlardan emeklilerin de yararlanacağını söylediğini ancak emekli zammının yetersizliğine dikkat çekti.

Açıklamasında TÜİK’i eleştiren Zorlu, kamuoyunun TÜİK’e olan güvenini kaybettiğini söyledi. Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le ilgili de, “Yeni transfer bakan Şimşek tüm ümitlere rağmen böyle bir oyun senaryosunun ortasına oturtulmuş durumdadır” değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, açıklamasında bir fiyat karşılaştırması da yaptı. 3 yıl önce 82 bin 500 liraya sıfır araba alınabildiğini kaydeden Zorlu, bugün o parayla telefon alındığını belirtti.

Çalışan ve emekli maaşları arasındaki uçuruma da dikkat çeken Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini ve emekli maaşlarında da seyyanen bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

‘KAŞIKLA VER KEPÇEYLE GİTSİN’

Memur maaşlarına getirileceği açıklanan zamların hemen ardından getirilen vergi zamlarını hatırlatan Zorlu, AKP’nin ekonomi stratejisini “Kaşıkla ver kepçeyle gitsin” sözleriyle anlattı. Zorlu, yeni zamların vatandaşın cebinden çalmaktan başka bir şey olmadığını ifade etti.

‘ŞİMŞEK’İN ÇÖZÜMÜ VATANDAŞLARI FAKİRLEŞTİRMEK’

Bakan Mehmet Şimşek’e yönelik eleştirilerini yineleyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük transfer Mehmet Şimşek’in ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmak için bulduğu çözüm sanırım vatandaşımızı kısa yoldan fakirleştirmek. Zira son açıklanan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi zammını başka türlü açıklayamayız.”

‘KÖRFEZ ÜLKELERİNE PARA ARAMAYA ÇIKTILAR’

Şimşek’in Körfez ülkelerinde para aradığını söyleyen Zorlu, “Acaba yine hangi kâr eden kurumlarımızı, hangi limanlarımızı pazarlık konusu yapmaktadırlar? Çıkın millete açıklayın! Nesillerin sırtına yüklediğiniz yeni borçları milletten gizleyemezsiniz” diye konuştu.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı NATO Zirvesine değinen Zorlu, Türkiye’nin İsveç konusunda haklı çekinceleri olduğunu ancak yüksek seviyeden kurulan cümlelerin atılabilecek olumlu adımların önüne set kurduğunu ifade etti. Erdoğan’ın “AB üyeliğinin önünü açın, biz de İsveç’in önünü açalım” sözlerini de değerlendirdi, tüm bunların bir strateji çerçevesinde ilerlemesi gereken süreçler olduğunu kaydetti.