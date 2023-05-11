Adaylıktan çekileceği iddia edilen Sinan Oğan'dan açıklama

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yarıştan çekileceği iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendilerine yönelik provokasyon olduğunu savunan Oğan bu nedenle yarın Ankara'da olacaklarını duyurdu.

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Adaylıktan çekileceği iddia edilen Sinan Oğan'dan açıklama

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyordu. Oy pusulalarında yer alan 4 adaydan Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı. 

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği ve Antalya programı iptal ederek yarın Ankara'ya geçeceği iddia edildi.

ATA İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı'ndan oluşuyor. 

SİNAN OĞAN: SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Sinan Oğan iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik diye yazdı. Oğan yarın Ankara'ya geçeceğini doğruladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın adaylıktan çekileceği yönünde söylentiler duyduğuna yönelik paylaşımını da alıntılayan Sinan Oğan; "Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!" diye yazdı.

Sinan Oğan bu akşam 21.45'te HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olacak.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın açıklaması şöyle oldu:

Sinan Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddialarını yalanladı.

Ümit Özdağ, "Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" diye yazdı. 

Sinan Oğan ise Ümit Özdağ'ın paylaşımını retweet etti.

 
 
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