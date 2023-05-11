Fatih Altaylı'dan Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye 'takım elbise' hatırlatması!

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle girdikleri iddiayı hatırlattı.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Altaylı, "Muharrem Bey, takım elbiseyi almayabilirsiniz. Helali hoş olsun" dedi.

Muharrem Bey iddiaya girdiğimiz takım elbiseyi almayabilirsiniz. Helali hoş olsun. Hatta isterseniz ben alabilirim. 😜 — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 11, 2023

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, katıldığı her programda oy kaybettiğini ileri sürdüğü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oy oranı üzerinden iddiaya girdiklerini de söylemişti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümünde şunları söylemişti:

"Muharrem İnce’nin Babala TV’de Oğuzhan Uğur yönetiminde katıldığı programın İnce’nin oy kaybına neden olduğu ve İnce’nin her çıktığı programda biraz daha gerilediğini yazınca Muharrem Bey hemen aradı haliyle. 'Programın tamamını izlemeden karar vermeyin, çok yanılırsınız' dedi. Son derece iyi bir performans sergilediğinden, program yayınlanınca oylarının yükseleceğinden çok emindi.

Aradığında Rize’de idi. Sokaklardan fotoğraflar yolladı, 'Erdoğan’ın memleketinde bu ilgiyi başka kim görebilir' dedi. Ardından geçtiği Trabzon’da da aynı ilginin sürdüğünü anlatan başka fotoğraflar yolladı. Özgüven patlamasındaydı. '7 saat süren yayını milyonlar izleyecek ve hiç de yazıldığı gibi olmadığını herkes görecek' dedi. Sonra televizyonda konuştuğumuz iddiaya girmeyi önerdi. 'Çöktüysem 2-3 puan alırım. Çökmediysem 10, 15 hatta 20' dedi. Benim fikrimi sordu.

Ben de 8 ve üzeri oyun başarı olacağını ama onu kurtarmayacağını söyledim. 'İddiaya varım çok çok üzerinde oy alacağım' dedi. 'Onlar 17 parti, 11 büyükşehir, Halk TV, Krt, Tele 1. Ben tek başıma' dedi. Çok açık biçimde AK Parti’yi değil, CHP’yi rakip görüyordu. İkinci tura kalmasının mümkün olmadığını söyledim. Onun farkında idi. 'Onu söylemiyorum zaten' dedi. Takım elbisesine iddiaya girdik.”

Kaynak: Gerçek Gündem