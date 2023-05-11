'İlk turda bitmemeli' demişti: Nagehan Alçı'dan 'bariz fark ile seçilecek' yorumu

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Alçı, İnce’nin çekilmesiyle ikinci tur ihtimalinin kalmadığını öne sürdü.

Alçı şunları ifade etti:

Muharrem İnce’nin çekilmesiyle 28 Mayıs artık 14 Mayıs’a çekilmiştir. Benim “ilk turda bitmemeli” fikrim de bu dakikadan itibaren geçersizdir. Hatta Sinan Ogan’ın çekilmesi de demokrasimiz için faydalıdır. Kim seçilecekse 14 Mayıs’ta salt çoğunluk ve bariz fark ile seçilecektir.

Muharrem İnce’nin çekilmesiyle 28 Mayıs artık 14 Mayıs’a çekilmiştir. Benim “ilk turda bitmemeli” fikrim de bu dakikadan itibaren geçersizdir. Hatta Sinan Ogan’ın çekilmesi de demokrasimiz için faydalıdır. Kim seçilecekse 14 Mayıs’ta salt çoğunluk ve bariz fark ile seçilecektir.. — Nagehan Alci (@Nagehanalci) May 11, 2023

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. İnce kararını “Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum” sözleriyle duyurmuştu.