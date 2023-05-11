'İlk turda bitmemeli' demişti: Nagehan Alçı'dan 'bariz fark ile seçilecek' yorumu

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ikinci tur ihtimalinin kalmadığını öne sürdü.

Son Güncelleme:
'İlk turda bitmemeli' demişti: Nagehan Alçı'dan 'bariz fark ile seçilecek' yorumu

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Alçı, İnce’nin çekilmesiyle ikinci tur ihtimalinin kalmadığını öne sürdü.

Alçı şunları ifade etti:

Muharrem İnce’nin çekilmesiyle 28 Mayıs artık 14 Mayıs’a çekilmiştir. Benim “ilk turda bitmemeli” fikrim de bu dakikadan itibaren geçersizdir. Hatta Sinan Ogan’ın çekilmesi de demokrasimiz için faydalıdır. Kim seçilecekse 14 Mayıs’ta salt çoğunluk ve bariz fark ile seçilecektir.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. İnce kararını “Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum” sözleriyle duyurmuştu. 

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Seçim
Etiketler
Muharrem İnce Muharrem İnce - Memleket Hareketi Memleket Partisi Nagehan Alçı 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor Patates kızartırken yağa ekleyin! Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
'Kameraları çağırın': Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeye karar verdiği gece neler yaşandı?  Kulis: İnce'nin adaylıktan çekilmeye karar verdiği gece neler yaşandı? 
Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi: Uçuşa geçti! Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi!
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor