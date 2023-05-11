'Kameraları çağırın': Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeye karar verdiği gece neler yaşandı? 

Kendini 'muhalif' olarak tanımlayan kesimlerin "oyları böleceği" yönündeki eleştirilerine rağmen 100 bin imza toplayarak mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sürpriz bir biçimde adaylıktan çekildi.

Bugün itibariyle yayınlanan anketlerde en fazla yüzde 1.8 oy aldığı görülen siyasetçi, açıklamasında "Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum" ifadesini kullandı.

Peki sürecin perde arkasında neler yaşandı?

SZC TV programcısı Aytunç Erkin, İnce ve kendisine yakın 11 ismin dün gece bir otelde toplandığını ve burada ağırlıklı görüşün "adaylıktan çekilme" yönünde olduğunu söylemişti.

"23.00'e kadar süren bir görüşme, tartışma, fikir alışverişi yapıldı. Yaklaşık 8 ismin 'ikinci tura kalamayacağımız için çekilelim' görüşünde olduğunu öğrendim. Muharrem İnce'nin düşünme kararını aldığı belirtildi. Bugün de genel başkan yardımcılarıyla bir toplantı yapılacak. Bugün değişim işareti olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor."

'KAMERALARI ÇAĞIRIN'

Erkin, İnce'nin adaylıktan çekilme kararını resmen açıklaması sonrası ise buna ek bazı bilgileri paylaştı:

"İnce, 11 kişilik toplantının yapıldığı gece 'kameraları çağırın çekileyim' dedi. Ancak oradakiler 'genel merkezde toplanalım, hep beraber konuşalım' dediler. Bunları tabii sabah söyleyemezdim. O rahatsızlığı yaşadığı andan itibaren bunu çok ciddi bir şekilde düşünmeye başladığı, sahte montajlarla, FETÖ’cülerin operasyonlarına karşı… Ve 'Türkiye Cumhuriyet benim itibarımı koruyamadı' demesi önemli. '45 gündür' aslında 'devlet bana sahip çıkmadı, tek başıma mücadele ediyorum' dedi."

GELİŞMELER NEYDİ?

Son dönemde bazı 'ifşa' videoları yayınlayan Ali Yeşildağ, İnce'yle ilgili elinde cinsel içerikli görüntüler olduğunu ileri sürmüştü. İnce ise kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım."

Memleket Partisi liderine, kendi siyasi hareketini kurana kadar ana muhalefet partisinde birlikte yol yürüdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun" ifadesini kullanmıştı.

İktidar çevrelerinin söz konusu iddia üzerinden muhalefet partilerini hedef göstermesi de dikkati çeken bir başka detaydı.