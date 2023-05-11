Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi: Uçuşa geçti!
Yerli ve yabancı yatırımcılar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi piyasaları yakından takip ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle Borsa İstanbul yükselişe geçti.
Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden düşüşler bugün tersine döndü. Bazı endekslerde yukarı çıkışlar başladı.
Bir süredir düşüşte olan önemli endekslerden Bankacılık Endeksi bugün yüzde 10'a yakın artış kaydetti.
BORSADA MUHARREM İNCE ETKİSİ
Sabah saatlerinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi ise, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle 4.740,03'e çıktı. Dün BIST 100 endeksi günü 4.494,48 seviyesinde kapatmıştı.
ANKETLER YAKINDAN İZLENİYOR
Öte yandan piyasada seçim beklentileri, kamuoyu anketleri yakından izlenirken, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılacak seçimleri kazanma ihtimali piyasalara olumlu yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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