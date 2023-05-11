Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi: Uçuşa geçti!

Yerli ve yabancı yatırımcılar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi piyasaları yakından takip ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle Borsa İstanbul yükselişe geçti.

Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi: Uçuşa geçti!

Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden düşüşler bugün tersine döndü. Bazı endekslerde yukarı çıkışlar başladı.

Bir süredir düşüşte olan önemli endekslerden Bankacılık Endeksi bugün yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

BORSADA MUHARREM İNCE ETKİSİ

Sabah saatlerinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi ise, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle 4.740,03'e çıktı. Dün BIST 100 endeksi günü 4.494,48 seviyesinde kapatmıştı.

ANKETLER YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan piyasada seçim beklentileri, kamuoyu anketleri yakından izlenirken, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılacak seçimleri kazanma ihtimali piyasalara olumlu yansıdı.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Seçim

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Borsa Muharrem İnce Memleket Partisi Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023 Millet İttifakı
Son Güncelleme:
Ekonomi tepetaklak oldu, Türkiye'nin risk primi kritik eşiğin altına geriledi! Türkiye'nin risk primi kritik eşiğin altına geriledi!
Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor