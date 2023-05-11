Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrı: Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İnce'ye "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık" diyerek seslendi.
GERÇEK GÜNDEM /
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyordu.
Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini partisinin genel merkezinde açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE 'DARGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKALIM' ÇAĞRISI
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin çekilme kararının ardından açıklama yaparak zeytin dalı uzattı ve İnce'ye "Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu; "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." ifadelerini kullanarak Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem