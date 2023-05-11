Pusula basıldı, İnce yarıştan çekildi: YSK Temsilcisi, 'Aday çekilirse ne olur?' sorusunun yanıtını açıkladı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyordu. Oy pusulalarında yer alan 4 adaydan Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

YSK TEMSİLCİSİ AÇIKLADI: OY PUSULASI DEĞİŞTİRİLMEZ

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, adaylardan birinin oy pusulasının basılmasının ardından çekilmesinin ardından neler yaşanacağına dair soruya sosyal medya üzerinden cevap verdi.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ün paylaşımı şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;

Oy pusulası değiştirilmez.

Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir."