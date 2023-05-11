Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hak-İş Genel Kurulu'nda konuştu.

Türk-İş verilerine göre nisan ayında 10 bin 135,50 lira olarak açlık sınırına rağmen Erdoğan, 8500 liralık asgari ücreti övdü ve “Ücretler konusu en hassas olduğumuz konuların başında geldi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu” dedi.

Erdoğan ayrıca “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın öne çıkan kısımları şöyle:

"Hak-İş konfedarasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazete kağıtları serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Nereden geldiğini unutanlardan olmadık. İşçi kardeşlerimizin evine ekmek götürmek için nasıl mücadele ettiklerini çok iyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden olmadık.

Örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli adımlar attık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik toplumun tüm kesimlerinin yanında olduk. Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi 1 Mayıs'tı. Her zaman kan dökülürdü. Buna son vererek 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. İşçi sağlığı konusunda da çok önemli adımlar attık. Ücretler konusu en hassas olduğumuz konuların başında geldi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu.

Yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin ücretini yükselttik hem de refah payıyla yüzde 45 artış gösterdik. En düşük kamu ücretini 12 bin liradan 21 bin liraya çıkardık. Önümüzde memurlarımızın maaş çizelgesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuzda belirleniyor.

Refah payı artışını biz belirledik. Böyle bir uygulama yoktu. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.”